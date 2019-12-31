Соловьев считает, что в год Свиньи Зеленский превратился в дракона

Москва, 31 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в год Свиньи очень быстро превратился в дракона, считает телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист считает, что сейчас «повторяется сказка Шварца» и украинский лидер «очень быстро превратился в дракона».

«Внешне он пока не столь омерзителен, как Порошенко (предшественник Зеленского. — Прим. ФАН), но абсолютно повторяет его риторику», — заявил Соловьев в комментарии телеканалу «Царьград».

По мнению телеведущего, Зеленскому следует «все-таки осознать, что же произошло в 2014 году, признать всю трагедию этого вооруженного бандеровского переворота».

«Надо признать незаконность военной операции, которую вопреки конституции начал непонятно откуда появившийся Турчинов (после переворота занимал пост и.о. президента Украины. — Прим. ФАН)», — добавил Соловьев.

Помимо этого, журналист напомнил о так называемых добробатах — структурах, «довольно странных, вежливо говоря, не легитимных». Участниками этих батальонов, как подчеркнул он, являлись самые настоящие уголовники, а финансирование осуществлялось со стороны олигархов.

Соловьев убежден, что Зеленский просто должен дать себе «честный ответ», хотя пока он и не готов это сделать.

«Пока мы видим Порошенко-лайт», — с иронией заметил собеседник «Царьграда».

В заключении Соловьев признался, что ему «даже не то что жалко Зеленского», и он, наверное, даже «симпатичный парень, которому казалось, что он сейчас придет и все сделает».