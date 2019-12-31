САА обнаружила секретный склад оружия террористов в провинции Даръа

Дамаск, 31 декабря. Сирийские власти обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе, часть из которых были израильского и американского производства. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Компетентные органы Сирии обнаружили несколько видов оружия, в том числе патроны «23/14» и «14,5», пулеметы, 12,7-дюймовый калибр ДШК, РПК «7,62», снайперские и штурмовые винтовки, а также автомобиль типа «Тойота». Среди найденного оружия также были десятки ракет «Град», беспилотный летательный аппарат, устройства коммуникации и детектор металла, которые были брошены террористическими группировками после ухода из региона.

Все боеприпасы были надежно спрятаны в секретных укрытиях, подвалах и фермах, расположенные на территории южного региона.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия обнаруживает остатки оружия террористических группировок. Такое происходит практически каждый день. В данный момент подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать освобожденные города и населенные пункты с целью обезопасить регион для мирных жителей. Как правило, перед уходом из провинций джихадисты оставляют после себя самодельные взрывные устройства и мины-ловушки. Для таких случаев существуют бригада саперов САА, которая проводит экстренное разминирование объектов.

Ранее сообщалось, что инженерное подразделение сирийской правительственной армии обнаружило оставленные террористическими группировками оружие и боеприпасы в районах освобожденной провинции Хомс. Все обнаруженное оружие находилось в колодце глубиной 35 метров неподалеку от поселений Ассан Аль-Асуад в районе Тальбисы на севере сирийской провинции Хомс.