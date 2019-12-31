Сирийские власти утвердили комплексный план восстановления Хомса

Дамаск, 31 декабря. Сирийские власти провели встречу в центре города Хомс с целью подчеркнуть свою заинтересованность в развитии и восстановлении провинции, особенно в районах, которые находились под контролем террористов и подверглись массовым диверсиям и разрушениям. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе совещания, проведенного в здании правительства города Хомс, власти утвердили комплексный план в области экономики, развития и обслуживания, который охватывает все сектора и нацелен на расширение распространения средних и малых проектов и возобновление работы остановленных промышленных, ремесленных и туристических объектов.

Правительство утвердило ряд планов министерств, которые включают мелиорацию земель, реализацию современных ирригационных, дорожных и транспортных проектов, маркетинг продукции, восстановление больниц и медицинских центров, открытие новых государственных галерей для продажи материалов, открытие дорог, вывоз мусора из освобожденных районов, восстановление рынков наследия и расширение центров обслуживания граждан.

Министр сельского хозяйства Ахмед Аль-Кадири отметил, что предоставление 4,5 миллиарда фунтов было выделено в поддержку сельскохозяйственного сектора в Хомсе, 700 миллионов фунтов стерлингов было выделено развитию водного сектора.

Напомним, что в данный момент сирийское правительство продолжает восстанавливать провинции пострадавшие от действий незаконных вооруженных группировок.

Ранее сообщалось, что в Старом Хомсе восстановлен католический собор, разрушенный боевиками. Собор сирийской католической общины открыл свои двери впервые с момента начала военного конфликта в республике.

Открытие собора было приурочено к наступающим праздникам — Рождеству и Новому году. В присутствии местных жителей представители сирийской католической общины зажгли праздничную елку — главное украшение Хомса.