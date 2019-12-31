Чешская компания Reliable Communications вернула РосНИИРОС дефицитные IPv4-адреса

Москва, 31 декабря. Пул дефицитных IPv4-адресов, переданный чешской компании Reliable Communications, возвращен Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС).

В апреле RIPE NCC — один из пяти региональных интернет-регистраторов — провел перерегистрацию около 390 тыс. IPv4-адресов, но в ноябре получил новые сведения о трансфере.

Интернет-регистратор получил от РосНИИРОС и Reliable Communications официальный запрос с просьбой провести полную отмену регистрационных действий.

По итогам анализа ситуации и позиции участников, блок IPv4-адресов зарегистрирован за российской компанией.

РосНИИРОС — старейший и крупнейший локальный интернет-регистратор (LIR) в России — получил большой пул IPv4-адресов задолго до того, как они стали дефицитом, указал D-Russia.ru.