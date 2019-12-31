WhatsApp перестанет работать на телефонах со старыми версиями Android и iOS

Москва, 31 декабря. Популярный мессенджер WhatsApp может перестать работать на ряде смартфонов под управлением Android и iOS. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте приложения.

Так, WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. В сообщении подчеркивается, что мессенджер будет работать на устройствах Android, начиная с версии 4.0.3 и iOS 9. Предполагается, что пользователи, которые владеют телефонами с операционной системой ниже заявленных, не смогут пользоваться WhatsApp с 1 февраля 2020 года.

Разработчики предупреждают, что мессенджер может прекратить работу в любое время.