Эксперты портала Eurogame раскрыли характеристики PlayStation 5

Москва, 31 декабря. Эксперты портала Eurogamer оценили технические параметры и производительность новой Sony PlayStation 5. По имеющимся данным, у консоли будет восьмиядерный процессор AMD Zen 2, который поддерживает технологию SMT, но частота ядер на сегодняшний день неизвестна.

Известно, что новую приставку оборудуют видеоускорителем Navi, 36 вычислительные блоки которого обладают частотой в две тысячи мегагерц. По сравнению с PlayStation 4 Pro, производительность консоли крайне высока.

Производительность компонентов Sony PlayStation 5, как считают специалисты, инженеры могут занизить искусственным способом. Таким образом стоимость приставки удержится на оптимальном уровне.

Также уточняется, что консоль Sony претендует на звание идеального продукта по соотношению цены и качества. К примеру, приставка Xbox Series X с большей производительностью обойдется намного дороже.

Как сообщал «ФедералПресс», предварительный заказ на PlayStation 5 стартует в марте 2020 года. За консоль придется отдать примерно 500 долларов.