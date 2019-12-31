Захарова заявила, что США «положили ноги на мировой стол»

Москва, 31 декабря. США «положили ноги на мировой стол», а внешняя политика Вашингтона вернулась к нормам «дикого Запада». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — сказала она, комментируя фото, на котором глава МИД РФ Сергей Лавров стоит рядом с сидящим за столом американским лидером Дональдом Трампом.

Подобное расположение участников встречи на официальных снимках не соответствует протокольной практике. По словам Захаровой, США сейчас все делают по упрощенной схеме. Например, традиционные интервью и приглашения журналистов на мероприятия Трамп заменил постами в Twitter. Кроме того, Захарова напомнила, что раньше Вашингтон заявлял о главенстве конкуренции, а сейчас США занимаются санкциями и вмешиваются в экономические процессы других государств.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, сегодня США относятся к символике и традициям по принципу «нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, какие мы есть».

«Почему я это сравниваю с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — подчеркнула Захарова в интервью РИА Новости.

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