Топ-5 фейков от ФБК Навального в 2019 году

Контора по производству фейков скандального блогера Алексея Навального без устали гонит километры «расследований», замешанных на вранье, неподтвержденных слухах, подтасовке фактов и банальном сведении счетов.

За 2019 год навальновская фабрика наклепала десятки заказных «разоблачений» российских чиновников, бизнесменов и общественных деятелей, вызвавших резонанс в основном среди молодежной аудитории. Однако при детальной проверке фактов выясняется, что практически в каждую «громкую сенсацию» умело вплетена тонкая ложь, а любой сомнительный факт самозваным «прокурором Навальным» трактуется в пользу «стороны обвинения».

Федеральное агентство новостей вспомнило самые громкие фейки Навального и его ФБК в уходящем году.

Пятое место: «квартиры» Костина и «самолет» Аскер-заде

Одно из самых свежих «расследований» скандального блогера, вышедшее в начале декабря, посвящено журналистке Наиле Аскер-заде и банкиру Андрею Костину. По традиции, Навальный начинает с откровенное вранья.

«Какая в России самая запрещенная тема? О чем НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя писать никаким СМИ? Что нельзя обсуждать на форумах? — возмущенно спрашивает блогер и сам же отвечает: — Если взглянуть на статистику блокировок Роскомнадзора, то самая запрещенная тема — это отношения между путинским дружком-госбанкиром Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-заде. Сотни блокировок. Причем незаконных».

Действительно, по приведенной Навальным ссылке на сайт Роскомнадзора мы видим большой реестр заблокированных сайтов с материалами о Костине. Вот только блокировка проводилась по неоднократным решениям судов на основе жалоб банка ВТБ о защите деловой репутации, а о «незаконности» говорят только оппозиционные журналисты и правозащитники. Суд также запретил «повторное воспроизведение и распространение» информации, вредящей деловой репутации ВТБ.

Характерно, что откровенно заказная «чернуха» активнее всего разгонялась на украинских ресурсах: x-rest.com.ua, for-ua.life, smiua.net, pbnews.com.ua, chernigiv.top, chernivtsi.top, novostiua.org, ukrlife.net и десятках им подобных. Тем не менее об этом ярком факте «юрист» Навальный почему-то умалчивает и подает правовой механизм по борьбе с недостоверной информацией как «зачистку всего Рунета».

Далее блогер переходит к недвижимости, которой Костин якобы «одарил» журналистку, оплатив-де свой подарок из казны госбанка.

«Вы сами можете посмотреть на выписки и понять, причем здесь ВТБ, — предлагает Навальный. — Первую Наиле подарил топ-менеджер банка Кирилл Зимарин. А вторая так вообще напрямую раньше принадлежала ВТБ».

Если последовать призыву и посмотреть документы о собственности на квартиру, на которые ссылаются «следователи» из ФБК, то действительно возникнут вопросы. Но не к ВТБ, а к самому блогеру.

Да, Кирилл Зимарин был генеральным директором банка. Но не ВТБ, а… кипрского RCB Bank Ltd. Во второй выписке из ЕГРН указано, что квартира принадлежала Публичному акционерному обществу (ПАО) Банк ВТБ с 2012 по 2013 год, но такая форма собственности, как ПАО, была введена только год спустя, в сентябре 2014 года.

Что это, небрежность госрегистратора или признак подлога — вопрос открытый.

Другие «доказательства», приводимые блогером, — такого же сомнительного качества. Скажем, в «расследовании» рассказывается о бизнес-джете Bombardier Global 6000, которым якобы пользуется Аскер-заде.

«У нее есть свой самолет! — возмущен «следователь». — Хороший самолет. За 60 миллионов долларов».

То, что Аскер-заде путешествует на самолете, Навальный доказывает на основе фотографий в Instagram журналистки и перемещением самолета. Но опять с точки зрения собственности ФБК не может доказать владение Аскер-заде самолетом.

В 2016 году бизнес-джет напрямую у производителя Bombardier купил аффилированный с ВТБ бермудский оффшор VL9762 Ltd, а в 2018 году самолет был продан белизскому оффшору If Company Ltd, собственники которого неизвестны. Полеты же, о которых пишет ФБК, относятся к 2019 году. Перед нами — снова бездоказательные обвинения.

«Я лично уверен, что Костин ничего не арендует, а просто реально стащил этот самолет с баланса государственного ВТБ, продал своему же офшору за символические деньги», — пытается убедить «юрист» Навальный.

Что ж, когда доказательств нет, в ход идет личная уверенность.

Такая же история — с якобы принадлежащей Аскер-заде роскошной яхтой.

«62-метровая супер-яхта ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде», — умело врет блогер.

И здесь мимо — судно принадлежит анонимной оффшорной компании с Маршалловых островов, но для поклонников секты Навального слов гуру более чем достаточно. Счетчик «лайков» под видео всего за пару недель накрутил полмиллиона.

Очевидные нестыковки совсем не смущают Навального, блогер дальше продолжает лить свою клевету (пунктуация сохранена):

«В то время, как ее «принц» 18(!!!!) лет бездарно управляет убыточным государственным банком. Минфин, Росимущество, Агентство по страхованию вкладов — государство в самых разных видах за последние 10 лет выдало ВТБ помощи больше чем на триллион рублей.

И вновь Навальный врет. Согласно отчетности, ВТБ показывал прибыль каждый год. Так, за девять месяцев 2019 года чистая прибыль банка составила 128 млрд рублей, в 2018 году — 178,8 млрд рублей, годом ранее — 120,1 млрд рублей. Даже в 2014–2015 годах, когда из-за западных санкций банк был вынужден резко нарастить резервы, убытков удалось избежать.

Именно на поддержание стабильности финансовой сферы страны в сложнейших условиях 2015 года и были направлены 300 млрд рублей по программе помощи крупнейшим банкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Четырьмя годами ранее ВТБ получил от АСВ 295 млрд рублей, но не на «покупку яхт и самолетов», как пытается представить Навальный, а в виде кредита на санацию лопнувшего Банка Москвы. Кредит, к слову, выплачивается, но в эти «ненужные подробности» блогер предпочитает не углубляться.

Четвертое место: «заказуха» на Светлану Медведеву

В своей фирменной хамской манере Навальный обливает грязью не только Костина и Аскер-Заде. Строителя Крымского моста Аркадия Ротенберга скандальный блогер называет «дебилом-физруком», а Дмитрия Пескова, Сергея Чемезова, Алишера Усманова, Рамзана Кадырова — «звездами российской и мировой коррупции».

Блогер не зря так старался угодить своим спонсорам: заказное «расследование» о Костине принесло Навальному почти пять миллионов рублей в биткоинах. Ровно в тот же день он получил перевод в размере десяти биткоинов — как всегда, от неизвестного «жертвователя».

Через два дня после вранья о «самолете Аскер-Заде», видимо поймав кураж, Навальный публикует очередную главу своих «художественных произведений» — на этот раз о «самолете Светланы Медведевой».

Схема фейка — та же: наивному читателю суется кусок какого-то сомнительного «документа» без конца и без начала, где форма собственности банка вновь указана как «ПАО», хотя в 2010 году он назывался «ОАО Банк ВТБ». И опять сплошные догадки и притягивания графиков полета и визитов Медведевой.

И результат тоже предсказуемый: кто оплачивает перелеты и имеет ли к этому какое-то отношение ВТБ, Навальный документально доказать не может. Да ему это и неважно, вывод «судей» из ФБК безапелляционен: самолет украден, и точка!

И в очередной раз в «расследовании» блогера наблюдаются признаки манипуляции общественным мнением или даже откровенно заказной информационной атаки. Как обычно, все его обвинения строятся на умозрительных заключениях, фотографиях из соцсетей и слухах, а за разъяснением к первоисточнику Навальный предпочитает не обращаться.

Если бы он задал интересующие вопросы напрямую компании «ВТБ Лизинг», то узнал бы, что волнующие его самолеты… были проданы сторонним компаниям еще в 2017 году «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков».

«Продажа всех самолетов осуществлялась исключительно на рыночных условиях, на основе заключений независимых оценщиков, что подтверждено документами, — разъяснили журналистам в пресс-службе «ВТБ Лизинг». — На тот момент компания владела флотом из девяти бортов. В настоящее время эти транспортные средства не принадлежат ни группе ВТБ, ни каким бы то ни было аффилированным с ней структурам. «ВТБ Лизинг» не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему».

До продажи бизнес-джетов «ВТБ Лизинг» не занимался их обслуживанием и не финансировал их операционную деятельность, сдавая суда операторам в управление на рыночных условиях и получая за них лизинговые платежи, следует из ответа компании.

Вот так, одним письмом, легко разоблачается «заказуха», слепленная командой блогера.

Третье место: «хорватская недвижка» главы Мосгоризбиркома

В разгар избирательной кампании в Мосгордуму летом 2019 года Навальный использовал все свои ресурсы для неприкрытого давления на столичный горизбирком и его главу Валентина Горбунова. Тот посмел отказаться нарушить закон и не допустил до выборов «нарисовавших» себе подписи соратников оппозиционера: Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и Константина Янкаускаса.

В июле Навальный начинает кампанию по дискредитации российской избирательной системы и лично Горбунова, размещая на своем сайте и на канале YouTube «расследование» о зарубежной недвижимости главы МГИК.

«Глава Московской городской избирательной комисси (орфография сохранена. — Прим. ФАН) Валентин Горбунов — жулик и вор, укравший у нас выборы», — с первой строчки заявляет Навальный.

По стандартной схеме, «следователь Навальный» пытается доказать наличие у Горбунова «тщательно скрываемой недвижимости», что, по мысли блогера, должно говорить как минимум о коррумпированности чиновника.

Однако и здесь не обходится без клеветы и передергивания фактов. Все, что следует из опубликованных документов (точнее, их обрывков) — это то, что указанная недвижимость принадлежит хорватской компании IKA Astra, зарегистрированной на взрослого сына и супругу Горбунова.

Фирма открыта еще в 2013 году и занимается обеспечением техникой и рабочими различных строительных проектов. Она не имеет никаких бизнес-интересов в России и никогда не участвовала в государственных подрядах. Разумеется, сам председатель МГИК не имеет никакого политического влияния в этой европейской стране и никакого бизнеса там не ведет. Компания его сына занимается легальной деятельностью, исправно платит налоги в местный бюджет и ничем особенным не выделяется.

Вся недвижимость приобреталась на хорватское юридическое лицо в соответствии с местным законодательством, и если бы у хорватских властей было хоть одно подозрение в какой-то коррупции или финансовых махинациях, что упорно пытается внушить Навальный, то Загреб уже давно провел бы настоящее, а не «диванное» расследование с помощью своих компетентных органов.

Ололеша с Черных Гор (лирическое отступление)

В этой связи вспоминается история 2013 года, когда выяснилось, что сам Навальный является, вместе с Марией Гайдар и другими лицами, совладельцем черногорской фирмы MRD Company, которую он не задекларировал в предвыборной декларации.

Тогда Навальный немедленно объявил данные с сайта черногорской налоговой службы «фотошопом», а «финансист ФБК» Леонид Волков и вовсе раструбил о взломе реестра компаний. Сам Навальный на встрече с избирателями рассказал, что ему «настолько не знают, что предъявить, что нафотошопили все эти бумажки и подделывают реестры».

Позднее «Ололеша», видя что версия с подделанным реестром не выдерживает критики, стал путаться в показаниях и в итоге заявил, что фирму зарегистрировали без его ведома.

В ответ налоговая служба Черногории официально подтвердила, что Навальный является соучредителем компании в этой балканской стране, а позднее была предъявлена и выписка из черногорского реестра юридических лиц.

Подписи Навального на учредительных документах были заверены черногорским нотариусом, а факт нахождения блогера в период регистрации фирмы за рубежом подтвердился его перепиской. Несмотря на заявление Навального о том, что им подано заявление о возбуждении уголовного дела в Черногории, никакого уголовного дела так и не было заведено.

Второе место: «православный Ватикан» в Сергиевом Посаде

Вообще, Навальный отличается какой-то особенной, альтернативной методикой подсчета площади недвижимости и ее стоимости. Площадь он считает «на глаз», а стоимость берет по методу «с потолка».

Так он и считал, к примеру, в своем апрельском «расследовании» стоимость и площадь домов, которые строятся на участках министра финансов РФ Антона Силуанова и заместителя министра обороны Руслана Цаликова в Подмосковье. Их стоимость он оценил в 300 млн рублей каждый, приписав при этом по 1500 кв. м площади.

Более того, Навальный оценил в 300 млн рублей и второе здание на участке у Силуанова. Только вот самого здания на момент «расследования»… не существовало. Вместо него Навальный предъявил фотографию стройки и фундамента.

Строительство и недвижимость — излюбленные темы для клеветнических материалов лже-борца с коррупцией. В июне 2019-го Навальный опубликовал у себя в Twitter очередное «расследование», согласно которому «патриарх Кирилл просит государство построить ему за 140 миллиардов рублей православный Ватикан в Сергеевым Посаде».

На самом деле ни патриарх, ни РПЦ ничего у государства не просят. В Сергиевом Посаде действительно начинается масштабная стройка, но с РПЦ она никак не связана. Речь идет об утвержденном проекте стратегии городского развития до 2025 года.

Это лишь один из многих аналогичных проектов, реализуемых в малых городах России. Учитывая специфику истории Сергиева Посада, нет ничего удивительного в том, что упор сделали на религиозную архитектуру.

Первое место: «умытаз» в «Конкорде»

Наглая ложь, подделка документов и слезоточивые просьбы поверить на слово — вот основные инструменты для производства заказных фейков в ФБК. Пожалуй, самый громкий случай фабрикации откровенной фальшивки произошел в феврале 2019 года, когда этот «фонд» выпустил видео под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы».

В ролике рассказывалось о якобы нарушениях на комбинате, который занимается организацией питания в детских учреждениях Москвы и, по утверждению ФБК, входит в компанию «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина.

«Расследование» было основано на показаниях некой Натальи Шиловой, которая была представлена как бывшая сотрудница «Московского школьника». Однако очень быстро выяснилось, что эта Шилова в своем «свидетельстве» соврала не менее 35 раз.

Одной из ее страшилок стал теперь уже знаменитый на всю страну «умытаз» — он, по словам Шиловой, использовался для мойки овощей и фруктов. Об этом женщина заявляет на видео: мол, своими глазами его видела во время проверки.

Однако сразу после публикации этого горя-«расследования» Навального и всю его компанию поймали за руку — унитаз-мойка оказался престарелым (2011 года выпуска) мемом из соцсетей!

Что же сделали в ФБК? Там быстренько вырезали из видео фрагмент с унитазом, а зрителям и читателям сказали, что фейковое фото попало в репортаж… по ошибке. Но это жалкое оправдание полностью расходится с тем фактом, что Наталья Шилова в «расследовании» на камеру утверждала, будто видела мойку-унитаз во время проверки в 2017 году.

Позднее Шилова призналась, что за лжесвидетельство Любовь Соболь обещала ей крупное денежное вознаграждение, однако обещанных денег она так и не увидела.

В конечном итоге выяснилось, что «Московский школьник» не имеет ни фактического, ни юридического отношения к «Конкорду», а действия «Фонда борьбы с коррупцией» являлись атакой на компанию Пригожина с целью банального вымогательства 300 миллионов рублей.

В октябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Московского школьника» к ФБК, Навальному и юристу ФБК Соболь. По решению суда они обязаны удалить из Сети лживый ролик, порочащий компанию, а также выплатить суммарно почти 88 млн рублей.

Навальный дорого заплатит

В целом, глава ФБК и его подельники часто становятся фигурантами судебных дел за распространяемые фейки.

Так, в июле этого года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы, который по иску крымского мясокомбината «Дружба народов» обязал Навального опровергнуть распространенные им сведения о поставках Росгвардии некачественных продуктов по завышенным ценам и удалить из Интернета соответствующую статью и видеосюжет.

В начале декабря Королевский районный суд обязал сотрудницу навальновского штаба Ольгу Гусеву выплатить 50 тысяч рублей по делу о клевете. Соратники Навального голословно обвинили замдиректора гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елену Орлову в «препятствовании» предвыборной кампании и опубликовали ее персональные данные, но при этом использовали фото… вообще другого человека.

Это лишь малая часть той колоссальной лжи, которую Алексей Навальный и его паства ежедневно выливают на уши доверчивым сторонникам в интересах своих анонимных спонсоров. За наглую клевету блогер даже получил среди критично думающей аудитории позорное прозвище «господин Навральный».

И в уходящем году Навальный по старой традиции продолжал вести себя крайне цинично, обвиняя неугодных ему журналистов, бизнесменов и чиновников в том, что сам регулярно себе позволяет. По некоторым данным, официально безработный блогер проживает в Москве в недвижимости премиум-класса, а на дорогостоящий отдых за рубежом истратил свыше 50 млн рублей из щедрых «пожертвований».