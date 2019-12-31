Захарова рассказала о препятствиях для развития отношений между Россией и США

Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что политики, использующие в ходе электорального процесса «российскую карту», блокируют возможности для развития нормальных двусторонних отношений Вашингтона и Москвы.

По словам Захаровой, существует «и иная реальность» — политическая среда в США, в которой проходит электоральный процесс.

«Целый ряд политических деятелей используют «российскую карту» как часть своей политической кампании. Этот подход был избран несколько лет назад, и он активно реализуется до сих пор в рамках кампаний целого ряда кандидатов», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что именно это «блокирует многие возможности по развитию нормальных двусторонних отношений».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона. По его словам, в российском ведомстве относятся реалистично к перспективам российско-американского диалога. Ситуацию осложняет непростая внутриполитическая обстановка в США, которая обострилась на фоне грядущих выборов президента, объяснил Лавров.