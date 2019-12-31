Радимов уверен, что Кокорин станет сильнейшим нападающим в России

Санкт-Петербург, 31 декабря. Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов уверен, что Александр Кокорин станет сильнейшим нападающим в России.

Радимов, говоря о физической форме Кокорина, заявил, что нападающий усилит петербургскую команду и по весенней части РПЛ забьет больше голов, чем любой другой футболист.

«Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнет играть», — сказал Радимов в интервью «Спорт уик-энду».

Напомним, осенью прошлого года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий устроили в центре Москвы две потасовки. В начале мая Пресненский суд российской столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к полутора годам. В сентябре этого года Кокорина выпустили по УДО. Все осужденные уже на свободе.

После выхода из колонии Кокорин вернулся к тренировкам в «Зените», однако играть за петербуржцев он не мог — «Зенит» не может зарегистрировать нападающего на свои матчи в РПЛ до января, указала «Газета.ру».