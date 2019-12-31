Москва, 31 декабря. Включение президентом РФ Владимиром Путиным культуры в перечень национальных приоритетов открывает совершенно новые перспективы для всех, кто задействован в этой отрасли, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом он рассказал в рамках проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Мединкий заявил, что Путин открыл для российской культуры новые перспективы. Как уточнил глава ведомства, принципиальная поддержка культуры Путиным значительно облегчает работу. Как пишет РИА Новости, Мединский напомнил, что за эти 20 лет в России появилась государственная культурная политика и в культурную инфраструктуру делались «невероятные вложения».

«Никогда в сфере культуры так много не строили, не реставрировали, не реконструировали, не обновляли. Кажется, нигде в мире так не происходит, как сейчас в России. И третье – несмотря на то, что здесь мы еще пока в самом начале пути, но за последние 20 лет очень существенно выросли заработные платы в сфере культуры, особенно в государственных учреждениях», — сказал он.

Ранее глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов рассказал, что умение принимать взвешенные решения и прислушиваться к разным точкам зрения является главным качеством президента РФ Владимира Путина. Шувалов, на протяжении многих лет проработавший с Путиным в правительстве и в администрации президента, уточнил, что у Путина всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией. Он уточнил, что за 20 лет Россия прошла большой путь и самое главное — то, что экономика государства движется курсом развития.

Как ранее писала «Газета.ru», в Минкультуры подвели итоги первого года реализации нацпроекта «Культура».