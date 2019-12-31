Российские военные получили первую партию портативных солнечных батарей

Москва, 31 декабря. Первая партия портативных источников энергии поступила в российские инженерные войска, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что аккумуляторы представляют мобильные компактные солнечные зарядные устройства с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.

«Первая партия источников трех типов мощностью 30, 50 и 100 Вт поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск», — добавили в пресс-службе.

Главной особенностью батарей, которые используются в этих аккумуляторах является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства. Их создали по современной технологии с коэффициентом полезного действия свыше 20%.