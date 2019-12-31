Один из освобожденных по обмену ученый обвинил СБУ в фабрикации дел

Киев, 31 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) вместо поиска шпионов фабрикует дела в отношении честных граждан. Об этом рассказал журналистам освобожденный в рамках обмена в Донбассе удерживаемыми лицами 85-летний научный сотрудник Мехти Логунов.

Харьковский специалист отметил, что смог на своем личном опыте удостовериться в преступной деятельности украинских спецслужб. Он указал на то, что не принимал участия ни в каких митингах либо масштабных беспорядках, происходивших в 2014 и 2015 годах в Харькове.

«Предъявить мне нечего, я ничего не делал того, что подпадало бы под незаконность, но закон и СБУ — это совершенно несовместимые занятия», — резюмировал ученый.

По словам Логунова, его привезли в СБУ, где сообщили, что он подозревается «в шпионаже в пользу России». При этом, как отметил ученый, украинское ведомство на допросах называла его резидентом Главного разведывательного управления (ГРУ).

Напомним, первый за последние 24 месяца крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом прошел 29 декабря в районе КПП в районе линии соприкосновения Горловка — «Майорское». Как отмечал «Царьград», в результате обмена ДНР и ЛНР передали украинской стороне 76 человек, получили — 124.