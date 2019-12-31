Российские военные привезли новогодние подарки для жителей провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 31 декабря. В канун Нового года, 29 декабря, в населенном пункте Абу Аль-Харат провинции Эс-Сувейда Сирийской Арабской Республики российские военные провели гуманитарную акцию. К мероприятию присоединился общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Жителям населенного пункта Абу Аль-Харат и окрестных деревень были выданы продуктовые наборы, теплые вещи и предметы первой необходимости. Кроме этого, школьникам были вручены новенькие портфели с тетрадями и письменными принадлежностями. Также десятки жителей смогли получить медицинскую помощь у российских военных врачей.

Безопасность и правопорядок во время проведения гуманитарной акции обеспечивали военнослужащие военной полиции. Которые, кроме всего прочего, специально для сирийских детей привезли сладкие подарки. Они также поздравили малышей с наступающим Новым годом.

Жители Абу Аль-Харата сказали теплые слова в адрес российской стороны. Они поблагодарили организаторов гуманитарной акции за столь значимую и важную для местного населения помощь.

Стоит отметить, что различные благотворительные организации, религиозные объединения, а также представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии постоянно доставляют гуманитарную помощь пострадавшим от терроризма сирийским жителям. Ранее сообщалось, что российские власти привезли продуктовые наборы жителям северной части сирийской провинции Хасака, которая не так давно была освобождена от курдских радикалов.

Волонтеры делают все возможное, чтобы облегчить и без того серьезно осложнившуюся жизнь сирийских беженцев. Эта помощь особенно важна в период зимних холодов. Каждый мирный житель получил зимние пайки одежды и обуви, набор необходимых медикаментов, школьные принадлежности, вещи первой необходимости.