Власти китайского города Ухань зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии

Пекин, 31 декабря. Несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения зафиксировали в Китае. Об этом сообщили власти города Ухань провинции Хубэй, в котором зарегистрировали вспышку заболевания.

В связи с пневмонией неизвестного происхождения городские власти дали указание медицинским учреждениям вести статистику по подобным больным и немедленно сообщать о каждом новом случае.

«В настоящее время группа специалистов государственного комитета по делам здравоохранения уже прибыла в Ухань и начала соответствующую работу», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас врачи выясняют, к какому виду относится зарегистрированное заболевание. Всех больных лечат изолированно. Власти уточнили, что в декабре в Ухане зарегистрировали 27 случаев вирусной пневмонии. Двух больных выпишут в ближайшее время, так как их здоровье улучшается. Еще семь человек пребывают в крайне тяжелом состоянии.

В Сети распространилась информация, что в Ухане зафиксировали случаи SARS (атипичной пневмонии). В одной из городских больниц изданию Beijing News эти сообщения опровергли.

Напомним, в 2002–2003 годах в Китае была эпидемия атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, тогда на материковой части КНР от заболевания умерли 350 человек. В 30 странах зафиксировали около 8,5 тысячи случаев. Всего по миру жертвами болезни стали почти 900 человек.