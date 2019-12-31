Директор Ротару ответил критику Пугачевой

Москва, 31 декабря. Директор Софии Ротару Сергей Лавров отреагировал на критику в адрес его подопечной и Аллы Пугачевой со стороны музыкального обозревателя Сергея Соседова.

Напомним, Соседов раскритиковал документальный фильм о шоу Пугачевой «тот самый концерт». Особенно резко критик высказался о внешнем виде примадонны.

«Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», — заявил Соседов.

Он также осудил Ротару за коммерческие выступления в России в преддверии Нового года, хотя ранее певица отказалась от корпоративов, сообщает kp.ru.

В ответ на это Лавров отметил, что обычно, людей, внесших большой вклад в развитие эстрады, ценят, а не спорят о их творческом будущем.

«При каждом выходе в свет таких великих людей, например, как Эннио Морриконе, народ встает. Его никто не прогоняет, им восхищается весь мир. И никто не говорит, что он не умеет дирижировать. Хотя он тоже несколько раз прощался со сценой», — сказал Лавров.

По его словам, Пугачева «сделала музыкальную культуру страны», а на ее творчестве выросли целые поколения.

«И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина из Мавзолея вынести», — считает Соседов.

Директор Ротару добавил, что певицы до сих пор собирают большие залы, и порекомендовал критику говорить с уважением об артистках.