Россиянам снизят максимальный размер долга по кредитам с 2020 года

Москва, 31 декабря. С 1 января 2020 года вступают в силу новые ограничения предельного долга по займам и кредитам. Суммарная цифра начисленных процентов, комиссий, штрафов больше не сможет превышать размер долга более чем в 1,5 раза.

Как сообщает РИА Новости, ужесточение условий потребительских кредитов и займов стартовало в первые дни уходящего года. На протяжении этих 12 месяцев размер процентов сократился в два раза, ежедневная процентная ставка была ограничена на отметке в 1%, также был введен специальный финансовый продукт в качестве запасного варианта «займам до заработной платы».

Также уточняется, что действие ограничений направлено на микрофинансовый рынок. Как отметила директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева, такие меры, в частности, сократили разрыв условий между «займами до зарплаты» и крупными кредитами, выдаваемыми на более продолжительный период.