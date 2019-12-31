Brexit напомнил Захаровой шутки о коммунизме

Москва, 31 декабря. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза напоминает шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что британцы приняли решение о выходе Лондон из Евросоюза еще летом в 2016 году. Она выразила недоумение, что решение, принятое почти четыре года назад, до сих пор не реализовано. При этом, по ее словам, нельзя сказать, что политики были вне этой работы — «политические партии активнейшим образом ловили свою «политическую рыбу» в этих водах».

То, что сейчас происходит вокруг Brexit, нельзя назвать процессом выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, считает Захарова. Это, по ее мнению, «процесс подготовки к процессу».

«Когда мы разговариваем с нашими партнерами — в частности, я общаюсь с коллегами из других стран Евросоюза, — я спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что это явно неуважение к людям, которые определились со своими предпочтениями? Вы же по другим вопросам так ратуете за интересы людей. Почему же длительная отсрочка практически в четыре года в данном случае никого не волнует с точки зрения именно прав людей?» — сказала российский дипломат в беседе с РИА Новости. — Это, знаете, немножко уже напоминает какие-то шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить».

На референдуме, прошедшем летом 2016 года, большинство британцев высказались за выход Лондона из ЕС. На протяжении трех с половиной лет стороны пытаются согласовать выход страны из европейского объединения.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, который предполагает выход королевства из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода. Британский парламент одобрил проект во втором чтении.