Донецк, 31 декабря. Сотрудники Службы безопасности Украины заставляли пленных сторонников Донецкой Народной Республики под пытками признаваться в якобы прохождении военной подготовки на территории России. Об этом рассказал освобожденный в ходе обмена Виктор Скрипник.

СБУ заставляла пленных Донбасса признаваться в «военной подготовке» в РФ. По его словам, пленных заставляли озвучивать заученные тексты, все «было отрежиссировано, было отрепетировано очень много различных постановочных сцен».

По данным РИА Новости, Скрипник добавил, что украинские силовики заставляли военнослужащих ДНР опознавать людей, которых они никогда не видели и не знали.

«Нас даже заставляли признаться в том, что мы якобы проходили военную диверсионную подготовку где-то в Ростовской области, в каком-то военном городке. В жизни я там не был. Таким образом, они хотели преподнести, что вот эти военные — террористы, которые совершают преступления и во всем виноваты, но за пять лет у них это так и не получилось», — сказал он.

Напомним, Киев неоднократно обвинял российскую сторону в «присутствии» военных в Донбассе, однако ни одного доказательства этому представить не смог.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.