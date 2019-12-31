Нарколог Кубарев рассказал, как правильно пить алкоголь в новогоднюю ночь

Москва, 31 декабря. Избежать негативных последствий новогодней ночи можно, если не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус спиртного. Об этом рассказал заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

По словам нарколога, разные спиртные напитки имеют разную крепость, а также отличаются качеством и содержанием сахара.

«Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал», — пояснил Кубарев.

Эксперт добавил, что, следуя данному правилу, можно снизить вероятность развития соматических и психических осложнений. Нарколог подчеркнул, что любое смешивание спиртных напитков опасно, поскольку нельзя предсказать, как алкоголь подействует на конкретного человека. Также Кубарев развеял миф о том, что можно употреблять разные напитки, если повышать градус.

«Народное мнение о том, что если смешиваешь, то градус надо повышать — заблуждение», — сообщил медик АГН «Москва».

Кроме того, нарколог посоветовал не смешивать спиртное с газированными напитками в связи с риском возникновения панкреатита или острого холецистита. Такие осложнения, по словам Кубарева, испортят праздник, а Новый год в подобных случаях придется встречать в больнице.

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