Kurier назвал самые необычные диагнозы 2019 года

Москва, 31 декабря. Австрийское издание Kurier назвало самые необычные диагнозы уходящего года.

Так, 63-летнего мужчину лизнула собака, после чего он оказался в реанимации. Медики не смогли помочь, и мужчина умер от отказа органов.

Жительница Португалии в 2017 году вставила в руку гормональный имплантат. Спустя два года она его заменила, после чего у нее началось сильное кровотечение. 31-летняя португалка обратилась к врачу, чтобы проверить, все ли в порядке с ним. Оказалось, что имплантат переместился в легкое.

В Израиле 60-летняя женщина попала в больницу после того, как съела большое количество васаби, перепутав с соусом из авокадо.

В Британии пенсионер после операции начал испытывать проблемы с глотанием, а также кашлять кровью. Несколько раз 72-летний мужчина обратился к врачам, и они выявили у него пневмонию. Пенсионеру выписали антибиотики и отправили лечиться домой. Однако только спустя неделю после вторичного осмотра выяснилось, что часть зубного протеза переместилась в горло.

Подросток из британского города Бристоль потерял зрение из-за нездорового питания. Юноша ел только картофель фри, чипсы и белый хлеб, иногда мясо. У 17-летнего британца выявили серьезную нехватку витаминов.