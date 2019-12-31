Помпео заявил о готовности США вновь ударить по «проиранским силам»

Вашингтон, 31 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американской стороны снова ударить по «проиранским силам» в Сирии и Ираке.

Как передает американский Госдепертамент, Помпео провел серию телефонных разговоров с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии и объяснил недавние удары Соединенных Штатов по шиитскому движению «Хезболла» в Сирии и Ираке. Он, по официальному сообщению, в рамках беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «вновь заявил, что США предпримут решительные действия для защиты своих граждан и их интересов от иранских угроз».

Наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян поддержал позицию американской стороны, выразив свою глубокую озабоченность в связи с нападениями «Катаиб Хезболлы» на коалиционные силы в Ираке, говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Госсекретарь и наследный принц согласились, что действия США, предпринятые в ответ на защиту интересов коалиции, были оборонительными, соразмерными и оправданными», — указывается в сообщении.

Аравии Мухаммед бил Сальман аль Сау также выразил солидарность с Майком Помпео касательного того, что «иранские силы являются дестабилизирующим фактором в регионе».

«Госсекретарь подчеркнул, что нападения со стороны иранского режима или их представителей любой национальности, наносящие ущерб американцам, нашим союзникам или нашим интересам, будут встречены решительным ответом, как это было продемонстрировано вчера (29 декабря. — Прим. ФАН)», — отмечается в сообщении.

Напомним, американские силы нанесли удары в воскресенье по пяти объектам движения «Хезболлах», которые расположены в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболла» по иракским базам». По информации Пентагона, такая реакция стала результатом атак движения по иракской базе у Киркука.