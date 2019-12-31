США выделят $35 млн «независимым» сирийским СМИ для создания фейков

Москва, 31 декабря. Вашингтон выделит 35 миллионов долларов «независимым» сирийским средствам массовой информации. Об этом говорится в документе Госдепартамента США.

Отмечается, что США планируют бороться с «пропагандой», которую якобы распространяют Россия и официальное правительство Сирии. Как пишет RT, американские политики объяснили, что якобы Москва и Дамаск мешают западной коалиции стабилизировать ситуацию на северо-востоке САР и привлечь власти к ответственности за «преступления».

По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков. Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев напомнил, что США не раз попадались на обмане относительно событий на Ближнем Востоке.

«Типичная история. Когда США в любой стране выделяют деньги на поддержку якобы «независимых» СМИ, значит, скоро заработают фейковые новости. Эти медиа полностью зависимы от воли Штатов. Фактически происходит вмешательство во внутренние дела Сирии», — сказал он.

Кроме того, эксперты уверены, что деньги выделяются, чтобы поддерживать хаос на Ближнем Востоке и контролировать топливные ресурсы.

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии бандформирований курдов, которые сотрудничают с террористами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские радикалы в свое время захватили часть земель САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население — арабов-суннитов. Кроме того, военные США и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, в разработку которых Сирия вложила большие деньги.

Напомним, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.