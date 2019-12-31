Экипаж МКС встретит Новый год в космосе 15 раз

Москва, 31 декабря. Экипаж Международной космической станции встретит Новый год пятнадцать раз. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса» и Центре управления полетами.

Как пояснили в ЦУП, границу между 2019 и 2020 годом космонавты преодолеют 15 раз из-за сложившихся баллистических условий. Новый год по московскому времени экипаж встретит над Тихим океаном, над Сибирью – по Гринвичу, а над Атлантическим океаном – по времени Хьюстона.

Накануне стало известно о планах Роскосмоса удвоить число полетов на орбиту в 2020 году. Их число может достигнуть 50. Несмотря на такие амбициозные задачи ведомства, космонавт Геннадий Падалка считает, что российская космическая отрасль переживает стагнацию, а главная причина этого застоя — в технологическом отставании.

Еще одной причиной проблем, по мнению Падалки, является «неэффективное использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли». Кроме того, космонавт считает, что отрасли не хватает квалифицированных специалистов из-за перекоса в сторону топ-менеджмента, отмечает «Газета.ру».