Освобожденные бойцы «Беркута» рассказали о расстреле во время Майдана

Киев, 31 декабря. Расстрел сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» на майдане во время протестов 2014 года начался рано утром, при этом огонь сначала открыли в сторону бойцов. Об этом рассказали бывшие сотрудники «Беркута» Павел Аброськин и Сергей Зинченко.

По словам мужчин, стрелять в правоохранителей начали в 05.00. Огонь вели из филармонии.

«Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще нашего сотрудника», — вспоминает Зинченко.

По словам Аброськина, стреляли не в бойцов, стоявших в строю, а в тех, кто, например, нес рацию или оказывал помощь пострадавшим. В интервью телеканалу «Россия-24» он сообщил, что правоохранители не применяли огнестрельное оружие, а использовали только средства, разрешенные «законом Украины про милицию». Аброськин отметил, что следствие по делу о расстреле провели очень быстро, не собрав при этом никаких улик.

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство бывших бойцов «Беркута» Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которых держали в СИЗО, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, находившихся под домашним арестом. Против освобождения бывших «беркутовцев» выступили украинские радикалы.

Напомним, 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям на майдане. По официальным данным, в результате погибли 53 человека. В расстрелах во время протестов в центре Киева украинские власти обвинили бойцов «Беркута», заключив их под стражу на время следствия.