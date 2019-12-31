Москва, 31 декабря. Эксперты рассказали, что будет, если резко отказаться от алкогольных напитков. Они напомнили, что Новый год не только период бурного застолья, но и время, когда многие люди решают завязать со спиртным.

Врачи рассказали о последствиях резкого отказа от алкоголя. Как уточнила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет. Она объяснила, что если в течение двух «трезвых» дней ваши мысли будут о спиртных напитках, то стоит задуматься о здоровье.

Она посоветовала для начала отказаться от алкоголя хотя бы на месяц. Как пишет журнал Focus, изменения в организме происходят уже через неделю. Как добавили специалисты, улучшается качество сна и повышается работоспособность. Кроме того, у человека, не употребляющего алкогольные напитки, запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры.

Таким образом, через месяц человек уже легко может контролировать тягу к спиртному, у него снижается артериальное давление, улучшаются состояние кожи и концентрация внимания. При этом через год воздержания от алкоголя значительно ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, уходит лишний вес.

Ранее сообщалось, что жители России к Новому году предпочитают покупать пиво, шампанское и вино.

По данным сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, на первом месте по популярности оказалось пиво. По результатам исследования, на него пришлось 33,97% от общего объема предновогодних покупок алкогольных напитков. Вторую строчку рейтинга занимает шампанское с показателем 14,93%.