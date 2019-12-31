МЧС России перешло в режим повышенной готовности в период новогодних праздников

Москва, 31 декабря. Подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций России перешли в режим повышенной готовности в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, режим повышенной готовности введен с 31 декабря вплоть до 9 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что предусмотрены усиленные дежурства сотрудников МЧС в местах массовых скоплений в новогодние праздники, а также проводятся совместные рейды с сотрудниками правоохранительных органов по местам стихийной продажи незаконной пиротехники.

Как сообщало накануне РИАМО, более 400 бригад обеспечат бесперебойное электроснабжение в столичном регионе в праздники.