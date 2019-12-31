Daily Mail посвятило статью грудным имплантам Леры Кудрявцевой

Лондон, 31 декабря. Британское издание Daily Mail посвятило статью экстренной операции российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Материал сопровождается медицинскими пояснениями о потенциальных угрозах силиконовых имплантов.

Британские журналисты подробно описали проблему, с которой столкнулась 48-летняя Лера Кудрявцева, и сообщают что она сейчас проходит курс реабилитации.

«Разрыв грудных имплантатов, что и случилось с мисс Кудрявцевой, может вызывать боль или изменения формы груди», — подмечает автор статьи, добавляя, что разрыв импланта также может остаться незамеченным как для окружающих, так и для его обладателя.

Как говорится в статье, рубцевание может стать причиной отеков, боли и уплотнения тканей. Читателей предупреждают, что силиконовые импланты могут быть недолговечными. Также британские журналисты сопроводили публикацию фотографиями телеведущей, где она позирует обнаженной.

Ранее Кудрявцевой пришлось в экстренном порядке перенести хирургическое вмешательство по удалению силикона из тканей. Вытекшая из силиконового импланта жидкость попала к ней в организм. Как утверждает сама телеведущая, операция была очень агрессивной.

Ведущая говорит, что установила грудные импланты еще 15 лет назад в Санкт-Петербурге и на них действует пожизненная гарантия. Проблема заключалась в одном импланте, который порвался и протекал.

Недавно в своем Instagram знаменитость выложила видеоролик, в котором показала грудь после операции. В начале Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая заметно стала меньше.

«Ну нет у нас ананасов», — говорит Кудрявцева.

Все это время вокруг ее головы вращалась Instagram-маска со словами: «Все тлен. Жизнь — боль».