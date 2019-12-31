Американским военным запретили пользоваться TikTok

Москва, 31 декабря. Американская армия ввела для своих служащих запрет на использование приложения TikTok, которое власти США подозревают в похищении данных пользователей.

Как пишут средства массовой информации, ссылаясь на слова представителя американских ВС Робин Очоа, TikTok признан в США угрозой безопасности.

«Мы не разрешаем его использование на служебных телефонах», — сказал он.

По данным издания Military.com, такое решение было принято в связи с выпущенным 16 декабря Пентагоном предупреждения об опасности этой социальной сети. По словам Очоа, военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах.

Ранее Пентагон распорядился прекратить продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории военных баз Соединенных Штатов Америки по всему миру.

Военные эксперты считают, что устройства могут угрожать интересам американской армии. Как уточнил представитель Пентагона Дэйв Истберн, устройства Huawei и ZTE могут быть опасны для личного состава, операций министерства. Он добавил, что было бы нецелесообразно продолжать их продажу.

Как пишет «Газета.ru», он добавил, что в 2017 году на территории американских баз продали около 2,4 тысячи смартфонов.