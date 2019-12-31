Диетолог Тутельян рекомендовал людям с больным желудком соблюдать диету на Новый год

Москва, 31 декабря. Людям с болезнями органов пищеварения следует придерживаться диеты в новогоднюю ночь, однако немного любимых блюд все же можно себе позволить. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Если у вас есть гастрит, язвенная болезнь, болезни печени и поджелудочной железы, колит, желчекаменная болезнь, в новогоднюю ночь лучше всего придерживаться своей привычной диеты, но с небольшим отклонением — съесть немного чего-то вкусного и желанного», — рекомендовал эксперт.

По словам Тутельяна, если не следовать этим правилам, можно довести до негативной реакции организма, которая станет причиной осложнений. Диетолог посоветовал отказаться от острого, жирного, а также призвал следить за количеством съеденного, передают «Известия».

Специалист отметил, что Новый год — это семейный праздник, когда принято собираться за столом, общаться и наслаждаться едой. Поэтому на стол в новогоднюю ночь обычно ставят много красивых и вкусных блюд.

«Можно позволить себе все, попробовать все, но в небольших количествах», — подчеркнул Тутельян в беседе с ТАСС.

При этом диетолог Минздрава призвал имеющих заболевания органов пищеварения контролировать себя и следовать «главному закону о питании — энергетическая ценность потребляемой пищи должна соответствовать энергозатрате организма».

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сделать меню на Новый год вкусным и полезным. Он отметил, что те, кто правильно питается в течение года, могут позволить себе немного «вредной» пищи.