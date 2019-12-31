Москва, 31 декабря. Умение принимать взвешенные решения и прислушиваться к разным точкам зрения являются главными качествами президента РФ Владимира Путина, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Об этом он рассказал в рамках проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Шувалов рассказал о главных качествах Путина. Шувалов, на протяжении многих лет проработавший с Путиным в правительстве и в администрации президента, уточнил, что у Путина всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией.

«И это позволяет взвешенно подходить к решениям, которые влияют на жизнь миллионов россиян», — подчеркнул политик.

Как пишет РИА Новости, он уточнил, что за 20 лет Россия прошла большой путь, и самое главное то, что экономика государства движется курсом развития.

«Это позволяет нам сегодня заниматься не только решением базовых экономических задач, но и более комплексных — повышением качества жизни россиян. Такую цель ставит президент, на это направлены национальные проекты», — уверен Шувалов.

Ранее Путин посетил выставку в Манеже, где принял участие в создании образа человека будущего, выбрав для него такие черты, как любовь, доброта и милосердие.

Интерактивный проект по созданию человека будущего был представлен в Манеже в рамках выставки «Россия, устремленная в будущее». Гости выставки выбирали на экране три качества, которые считают самыми нужными и важными. Среди представленных вариантов – вера, семья, мужество, высокий профессионализм и другие. Полученные данные от каждого, кто принял участие в проекте, поступали в компьютер, который потом подводил итоги «голосования».

Президент России из всех представленных вариантов выбрал любовь, доброту и милосердие.