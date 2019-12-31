Санкции США против «Северного потока — 2» нанесут «максимальный удар» по отношениям с ЕС

Санкции США против «Северного потока — 2» являются неэффективными и запоздалыми, указали в журнале «Forbes». Кроме того, ограничительные меры США против газопровода могут нанести «максимальный удар» по американо-европейским отношениям, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Бессмысленность санкций Вашингтона против газопровода обозначили в статье журнала «Forbes». Автор публикации считает, что «санкции, вероятно, запоздали примерно на год», а строительство «Северного потока — 2» уже практически завершилось.

По его словам, эти меры начали вызывать недовольство даже у тех, кто настроен против России в ЕС. При этом в Германии и Франции «проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с Россией», указывает журналист.

Кроме того, в числе партнеров «Газпрома», рассказывает автор, состоят европейские компании, «которые не запугать антироссийскими шагами со стороны США, продиктованными геополитикой».

Как утверждает Игорь Юшков, срыв Вашингтоном строительства «Северного потока — 2» через санкции мог бы серьезно ударить по отношениям между США и Евросоюзом.

«Ведь пять европейских компаний вложили около $5 млрд в этот проект, — объяснил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей. — Поэтому сейчас вопрос стоит о сроках достройки. Если бы год назад ввели, тогда все было бы по-другому. Но это тоже привело бы к существенному ухудшению отношений США и ЕС. Уже тогда все трубы для прокладки газопровода были закуплены, а суда-трубоукладчики арендованы».

Когда еще не было решения о строительстве газопровода, США могли бы противодействовать этому проекту с минимальными потерями для отношений с Европой, подчеркивает эксперт.

«Сейчас введение санкцией предполагает максимальный удар по американо-европейским отношениям. Этого не видно, но раздражение есть, прежде всего, в деловых кругах Германии, Австрии и других стран Европы. При этом оно колоссально. Европейцы понимают, что необходимо разработать инструмент ограничения экстерриториальных санкций США», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, ранее в США Конгресс согласовал оборонный бюджет на 2020 год, согласно которому вводятся санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон стремится остановить работу компаний-подрядчиков. На данный момент швейцарская Allseas уже прекратила работу и начала готовится к другому проекту. При этом в «Нафтогазе» выразили благодарность США за санкции против газопровода.

Политику США в отношении «Северного потока — 2» уже осудили многие европейские политики. Как отметил министр энергетики Александр Новак, Россия планирует запустить газопровод «Северный поток — 2» до конца 2020 года.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что ответ России на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» будет взвешенным и адекватным.