Москва, 31 декабря. Эксперты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Российские аналитики подсчитали, во сколько обойдется салат мимоза. По их словам, в декабре 2019 года стоимость порции салата мимоза составила 267,2 рубля.

В прошлом году цена была ниже на 3%. Как уточнили аналитики, для расчетов использовался классический рецепт мимозы, в составе которого есть майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

По данным RT, майонез в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр обошелся в 87 рублей. Морковь и лук стоят восемь и пять рублей соответственно. Для покупки яиц для салата нужно 10,2 рубля. Самым дорогим составляющим салата являются рыбные консервы. В среднем в необходимой для блюда пропорции они стоят 125 рублей.

Как подчеркнули специалисты, стоимость продуктов была определена на основе анализа более 17 миллиардов кассовых чеков.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как провести длительные новогодние застолья, соблюдая принципы ЗОЖ.

Поклонники здорового образа жизни знакомы с термином cheat meal, что означает «жульничество с едой». Оно подразумевает, что человек на время праздников отказывается от привычной диеты, чтобы устроить себе «праздник живота».

Многие врачи убеждены, что такие перерывы в здоровом питании даже идут на пользу организму, по крайней мере в психологическом плане. Новый год — прекрасный случай, чтобы позволить себе съесть что-нибудь не слишком полезное, считает Лизун.

«Я не вижу нужды заменять привычные новогодние блюда, если это происходит «через боль и страдания». Если человек такой молодец-молодец и раз в году съест майонез в салате оливье, то ничего страшного с ним не будет», — отметила диетолог.

По ее мнению, это можно сравнить с единственной тренировкой в фитнес-зале, которая не принесет никакой пользы. Поэтому одноразовое потребление вредного блюда не является «катастрофой», в том числе это касается и алкоголя