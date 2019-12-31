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Экономика

Российские аналитики подсчитали, во сколько обойдется салат мимоза

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Российские аналитики подсчитали, во сколько обойдется салат мимоза

Москва, 31 декабря. Эксперты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Российские аналитики подсчитали, во сколько обойдется салат мимоза. По их словам, в декабре 2019 года стоимость порции салата мимоза составила 267,2 рубля.

В прошлом году цена была ниже на 3%. Как уточнили аналитики, для расчетов использовался классический рецепт мимозы, в составе которого есть майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

По данным RT, майонез в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр обошелся в 87 рублей. Морковь и лук стоят восемь и пять рублей соответственно. Для покупки яиц для салата нужно 10,2 рубля. Самым дорогим составляющим салата являются рыбные консервы. В среднем в необходимой для блюда пропорции они стоят 125 рублей.

Как подчеркнули специалисты, стоимость продуктов была определена на основе анализа более 17 миллиардов кассовых чеков.

Российские аналитики подсчитали, во сколько обойдется салат мимоза

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как провести длительные новогодние застолья, соблюдая принципы ЗОЖ.

Поклонники здорового образа жизни знакомы с термином cheat meal, что означает «жульничество с едой». Оно подразумевает, что человек на время праздников отказывается от привычной диеты, чтобы устроить себе «праздник живота».

Многие врачи убеждены, что такие перерывы в здоровом питании даже идут на пользу организму, по крайней мере в психологическом плане. Новый год — прекрасный случай, чтобы позволить себе съесть что-нибудь не слишком полезное, считает Лизун.

«Я не вижу нужды заменять привычные новогодние блюда, если это происходит «через боль и страдания». Если человек такой молодец-молодец и раз в году съест майонез в салате оливье, то ничего страшного с ним не будет», — отметила диетолог.

По ее мнению, это можно сравнить с единственной тренировкой в фитнес-зале, которая не принесет никакой пользы. Поэтому одноразовое потребление вредного блюда не является «катастрофой», в том числе это касается и алкоголя

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Источник: RT
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