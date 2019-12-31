Детей Киркорова заподозрили в «вещизме»

Москва, 31 декабря. Эвелина Хромченко считает, что увлечение Филиппа Киркорова детскими платьями и костюмами может испортить его детей Аллу-Викторию и Мартина.

Филипп Киркоров вступился за своих детей, которых заподозрила в вещизме ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Героями очередного выпуска ТВ-программы стала семья поп-короля российской эстрады — его отец Бедрос Киркоров, дядя Хари и тетя Мари. Также в студии присутствовали и дети певца — Алла-Виктория и Мартин.

Киркоров признался, что обожает одевать своих детей и сам подбирает им гардероб. Как он говорит, сейчас итальянские дизайнеры делают для детей такую же одежду, как для взрослых, но в миниатюре, и именно такие модели ему по душе. Эвелина Хромченко поинтересовалась, как увлечение поп-певца красивой детской одеждой совмещается с воспитанием.

«Покупать вещи для детей — это большое удовольствие. Но, с другой стороны, вы как отец должны понимать, что их нужно немного ограждать от влияния вещизма», — сказала Хромченко.

На замечание ведущей Филипп Киркоров эмоционально заявил, что у его детей никакого вещизма нет и модой они чрезмерно не увлечены.

«Ничего особенного нет в их одежде. Это свитерок, джинсики… Но это все так вкусно! Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!» — ответил известный певец.

Ранее стало известно, сколько денег потратил Филипп Киркоров на организацию восьмилетия своей дочери Аллы-Виктории в ноябре этого года. По информации Пятого канала, певец потратил на организацию торжества в ресторане на Рублевке один миллион рублей.