Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» дополнительно выплатят 36 млн рублей

Кемерово, 31 декабря. Рудничный районный суд Кемерова удовлетворил иски потерпевших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Он обязал собственников торгового центра выплатить дополнительную компенсацию родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в общей сумме 36 миллионов рублей.
Как пишет ТАСС, было рассмотрено гражданское дело по восьми искам потерпевших. Согласно информации, опубликованной на сайте суда, истцами по делу выступили родственники детей, погибших в кинозале ТЦ «Зимняя вишня».
Ранее сообщалось, что «Парк ангелов» в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» открылся в Кемерово.
Открытие парка на месте сгоревшего ТЦ переносили несколько раз. Изначально оно было запланировано на 20 августа, позже парк собирались открыть к 1 сентября. В результате окончательной датой открытия стало воскресенье, 15 сентября.
«Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Он отметил, что в парке возвели «старинную башню», олицетворяющую Кузнецкую крепость, с которой «начинался весь Кузбасс». Цивилев добавил, что задача стояла в том, чтобы сделать место памяти и силы, а не место скорби.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В тот день погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Проект «Парка ангелов» подготовил американский ландшафтный дизайнер Джон Вайдман. На площади 1,8 гектара создано уютное и современное пространство для отдыха. Название парка выбрано по итогам онлайн-голосования.