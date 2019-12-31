В России планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Москва, 31 декабря. В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, законодательный проект в настоящее время подготовлен, ожидается его изучение. Об этом рассказал журналистам глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По словам парламентария, законодатели в течение продолжительного времени работали над этим проектом совместно с Министерством здравоохранения РФ и экспертным сообществом, однако текст документа предстоит тщательно обсудить, пишет «Парламентская газета».

Как отметил Морозов, соответствующая идея предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. Так, человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа от этого.

«Либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него зафиксировали смерть мозга», — объяснил депутат.

Он также обратил внимание на то, что в законодательном проекте прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента сообщать его родным о намерении изъять у него органы. Но в том случае, если родственников нет, указал депутат, то вопрос будет решаться при участии совета докторов, пишет «Царьград».