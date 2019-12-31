Россия и Украина подписали контракт на транзит газа. События дня. ФАН-ТВ

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Долгий спор Москвы и Киева по транзиту газа наконец-то разрешился. Стороны подписали финальный пакет документов на поставки голубого топлива через Украину. Об этом заявили в компаниях «Газпром» и «Нафтогаз». С 1 января 2020 года вступает в силу новый контракт сроком на пять лет — за это время объемы транзита в Европу составят 225 млрд м³ газа. Главным компромиссом на пути к договору стал взаимный отказ от всех исков, по которым нет судебного вердикта. Решающий этап переговоров с участием Еврокомиссии почти непрерывно длился в Вене последние пять дней. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в дальнейшем контракт на транзит газа может быть продлен еще на 10 лет.

МИД РФ ответил на слова Мосбахер о Второй мировой Тем временем российский МИД преподал небольшой урок истории для коллег из США. Дело в том, что американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер решила включиться в громкую дискуссию Москвы и Варшавы о Второй мировой войне. Дипломат назвала виновником этого глобального конфликта не только Адольфа Гитлера, но и Иосифа Сталина. Правда, в нашем МИД сегодня посчитали, что Мосбахер попросту не учила историю в школе. Российские дипломаты провели серию публикаций, напомнив, что пакту Молотова-Риббентропа предшествовал мюнхенский сговор между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Это и стало точкой отсчета для будущего передела Европы. Более того, создавать «машину войны» Гитлеру помогал целый ряд американских промышленных компаний. Впрочем, обо всем этом Мосбахер тактично решила умолчать.

Власти США объяснили авиаудар по Ираку А власти США назвали причину недавних авиаударов по Ираку. Как заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео, целью военной акции стало, как ни странно, сдерживание Ирана. Эту тему чиновник уже обсудил с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. Напомним, что ранее США атаковали объекты движения «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. СМИ сообщили о 25 погибших и десятках раненых. Пентагон назвал это ответом на обстрел своей военной базы в иракском Киркуке, а шиитскую группировку обвинил в прямых связях с Тегераном. Власти Ирака уже назвали действия Штатов нарушением суверенитета.