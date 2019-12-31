Салат оливье «для занятых» появился в украинских магазинах

Киев, 31 декабря. Салат оливье «для занятых» появился на полках украинских магазинов. Снимки традиционного новогоднего блюда в необычной форме опубликовала пользовательница Facebook Ольга Волошина.

На фото украинка продемонстрировала трехлитровую банку, в которой слоями уложены нарезанные ингредиенты для оливье. Нашлись в магазине и другие салаты в банках.

«Сильпо» (украинская сеть магазинов самообслуживания. — Прим. ФАН) не перестает удивлять!» — подписала снимки девушка.

Некоторым пользователям Facebook очень понравилась подобная идея — в соцсети посчитали, что такой салат поможет занятым людям сэкономить время.

«Это придумала женщина, 100%. Для женщин-хозяюшек, которые работают, извините, как лошади до 22.00, потом бегут домой, потому что через два часа Новый год — хоть бы успеть себя в порядок привести», — прокомментировала Tanya Nechay.

«В Польше давно такое продают», — сообщила Наталья Молчанова.

«Ну молодцы же!!! Завтра побегу покупать», — написала Оксана Дрык.

Однако не всем пользователям соцсети понравился оливье в трехлитровой банке. Например, некоторым показалось, что ингредиенты нарезаны слишком крупно.

«Кусок картошки и кусок колбасы в ложку поместится», — цитирует одного из комментаторов телеканал «360».

«Главное, чтобы колбаска была свежей», — засомневался в сроке годности продуктов в банке Александр Губин.

Ранее эксперты рассказали, сколько хранятся новогодние салаты. Специалисты посоветовали заправлять блюда майонезом перед подачей на стол.