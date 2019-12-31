Москва, 31 декабря. Американский художник и автор концепт-арта для научно-фантастических фильмов Сидней Джей Мид умер в возрасте 86 лет. Об этом рассказала его семья.

Художник фильмов «Чужие» и «Бегущий по лезвию» скончался в США. Отмечается, что художник скончался утром в понедельник в своем доме в Пасадене. Как уточнили родственники, причиной смерти стала лимфома, с которой Мид боролся на протяжении трех последних лет.

По данным издания The Hollywood Reporter, Мид является автором визуального дизайна для таких фильмов, как «Звездный путь», «Бегущий по лезвию», а также его сиквела «Бегущий по лезвию 2049», «Чужие» и других.

Ранее актер Питер Мейхью, исполнивший роль Чубакки в киносаге «Звездные войны», скончался в США на 75-м году жизни. Сообщение о смерти актера, написанное его родными, было размещено в Twitter.

«Семья Питера Мейхью с глубочайшей любовью и печалью вынуждена сообщить, что Питер ушел от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в собственном доме в Техасе», — говорилось в сообщении.

Напомним, Мейхью получил мировую известность после того, как сыграл роль инопланетянина Чубакки в оригинальной кинотрилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер получил эту роль во многом из-за собственного внушительного роста, составлявшего 2,2 метра.

Впоследствии Мейхью сыграл Чубакку в фильмах «Звездные войны: Месть ситхов» (2005 г.) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 г.). Во время съемок последнего эпизода саги актер выступил в роли консультанта по исполнению роли Чубакки.

Ранее «Известия» сообщили, что в Сети появился тизер нового эпизода «Звездных войн».