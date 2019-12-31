Захарова призналась, что влюблена в Нью-Йорк

Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова призналась в своей любви к Нью-Йорку, и что ей по душе окрошка на квасе, а не на кефире.

На вопрос какой город лучше Москва или Нью-Йорк, Мария Захарова ответила, что «Нью-Йорк + Москва = любовь». Если ей надо будет делать выбор между Prada или Louis Vuitton, то представитель МИД РФ выберет «отечественного производителя».

Ранее Мария Захарова рассказывала, что вышла замуж во время командировки в Нью-Йорк в 2005 году.

«Ко мне приехал мой будущий муж, сделал там предложение, и мы пошли расписались. Это было и торжественно, и весело. Наверное, сейчас это выглядит несуразно, но это было очень искренне», — делилась подробностями из личной жизни официальный представитель МИД РФ.

Также она призналась, что предпочитает окрошку на квасе. Интересно, ведь этим летом президент Российской Федерации Владимир Путин тоже проговорился, что отдает предпочтение окрошке на квасе.

Касаемо вопроса о любимом новогоднем блюде, официальный представитель МИД России ответила, что выберет салат из свеклы и орехов.

В рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» Мария Захарова рассказала, что национальная кухня является одной из ключевых составляющих образа страны, и у России в этом отношении есть «фантастический потенциал», потому что «о российских продуктах знают весьма поверхностно». Ведь, на икре, варениках, борще, щах и блинах, русская кухня не заканчивается.

«Если говорить о наших регионах, о севере, о юге, то, мне кажется, что туристы будут поражены, если они действительно узнают, что из себя представляет «Гастрономическая карта России», — говорит представитель МИД.

По ее словам, об особенностях национальной кухни не знают и многие жители России, по этой причине развивать гастрономический потенциал необходимо и среди соотечественников.