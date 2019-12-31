Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление Путину

Пекин, 31 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Нового года.

В поздравительной телеграмме он от имени правительства и народа Китая выразил Путину и российскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания. Си Цзиньпин отметил, что год, в связи с празднованием 70-летия установления между странами двусторонних отношений, прошел в дружественной обстановке.

«Мы подписали и опубликовали совестное заявление об укреплении современной глобальной стратегической стабильности, что стало свидетельством твердой решимости России и Китая поддерживать глобальную стабильность», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава Китая отметил достигнутые успехи в энергетической, торгово-экономической, научно-технической и в других сферах.

Ранее Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с Новым годом, направив в Дамаск поздравительную телеграмму, сообщила газета «Известия».

«Российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны», — говорится в тексте.

Президент России выразил надежду на то, что в новом году совместными усилиями удастся установить мир в САР.

Путин также направил поздравления с Новым годом ряду мировых лидеров. Телеграммы из Кремля, в частности, получили президент США Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Венгрии Виктор Орбан, королева Великобритании Елизавета II и глава Католической церкви папа римский Франциск.