Москва, 31 декабря. Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Леонид Лазебник напомнил, что в баню нельзя идти выпившим людям.

Российские врачи рассказали о вреде алкоголя при посещении бани.

«Есть медицинские противопоказания, а есть бытовые. Бытовые — это любая степень алкогольного опьянения. С ним нечего делать в бане, это дополнительная нагрузка на организм», — объяснил специалист.

Как пишет РИА Новости, врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин добавил, что перед походом в парилку необходимо поесть. При этом в случае переедания возможны нарушение пищеварения. Если идти в баню голодным, то могут появиться слабость, тошнота и головные боли.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как провести длительные новогодние застолья, соблюдая принципы ЗОЖ. Поклонники здорового образа жизни знакомы с термином cheat meal, что означает «жульничество с едой». Оно подразумевает, что человек на время праздников отказывается от привычной диеты, чтобы устроить себе «праздник живота».

Многие врачи убеждены, что такие перерывы в здоровом питании даже идут на пользу организму, по крайней мере в психологическом плане. Новый год — прекрасный случай, чтобы позволить себе съесть что-нибудь не слишком полезное, считает Лизун.

«Я не вижу нужды заменять привычные новогодние блюда, если это происходит «через боль и страдания». Если человек такой молодец-молодец и раз в году съест майонез в салате оливье, то ничего страшного с ним не будет», — отметила диетолог.

По ее мнению, это можно сравнить с единственной тренировкой в фитнес-зале, которая не принесет никакой пользы. Поэтому одноразовое потребление вредного блюда не является «катастрофой», в том числе это касается и алкоголя.

«Выбор алкоголя за каждым, но не надо преследовать цель упиться на Новый год. Хотелось бы рекомендовать пить больше воды вместе с алкоголем. Есть такое правило: на стакан алкоголя два стакана чистой воды без газировки», — порекомендовала специалист.

С другой стороны, человеку, не ведущему здоровый образ жизни, лучше подготовиться к праздникам. Накануне Нового года не рекомендуется употреблять много жирной и тяжелой пищи, а также алкоголь.