Назван топ-3 самых популярных блюд на новогоднем столе россиян

Москва, 31 декабря. Самыми популярными блюдами на праздничном столе россиян в Новый год стали салат оливье — 73% респондентов, мандарины — 65% и селедка под шубой — 60%. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, граждане страны собираются поставить на праздничный стол холодец — 38%, икру — 31%, оливки — 23%, салаты цезарь и греческий — 18% и 15% соответственно, заливную рыбу — 15% и другое, передает РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, за последние 10 лет список новогодних блюд не претерпел изменений — в 2009 году оливье планировали поставить на стол 69% опрошенных, мандарины — 73% и селедку под шубой — 50%, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно результатам исследования, за 10 лет востребованность блюд в праздничную ночь на столе у россиян не изменилась. Параллельно отмечается, что граждане страны планируют употреблять существенно меньше спиртного, чем 10 лет назад. К примеру, игристое собираются пить 56% россиян, а в 2009 году таких было 79%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 декабря, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее медики рассказали, что к новогоднему столу ни в коем случае нельзя подавать в сыром или соленом виде рыбу, которая пролежала на льду в магазине.