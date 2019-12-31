Минюст РФ ликвидировал партию «Альянс зеленых»

Москва, 31 декабря. Министерство юстиции ликвидировало партию «Альянс зеленых» на основании решения Верховного суда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о ликвидации партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений принято на основании решения Верховного суда РФ от 14 июня 2019 года (вступило в силу 13 августа).

По искам Минюста Верховный суд ликвидировал за неучастие в выборах семь партий: Социал-демократическую партию России, Народную партию России, партию «Города России», Народную партию «За женщин России», Партию пенсионеров России, «Союз горожан» и «Альянс зеленых».

После вступления в силу решения суда о ликвидации партии исключаются из списка имеющих право принимать участие в выборах организаций.