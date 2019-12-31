В США курсанты встречали инструктора нацистским приветствием «в знак уважения»

Чарлстон, 31 декабря. Курсанты, которые проходили подготовку на курсах для тюремных надзирателей в штате Западная Вирджиния, «в знак уважения» на постоянной основе встречали нацистским приветствием инструктора, считавшей себя «крутой как Гитлер», сообщается в докладе департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.

В начале декабря 2019 года, в интернет попало фото, на котором курсанты запечатлены со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне надписи «Хайль, Бирд» (фамилия инструктора. — Прим. ФАН). Это вызвало скандал, в результате которого были уволены несколько сотрудников и начато расследование.

Исходя из итогового отчета о расследовании, курсанты приветствовали инструктора нацистским приветствием в «знак уважения» на второй-третьей неделе курса.

«Жест начал первым делать один из курсантов, к которому позже присоединились другие. Несколько курсантов знали об историческом значении жеста, и отказывались повторять за остальными. Другие, кто понимал, что подразумевает данный жест, чувствовали давление и присоединялись к классу, чтобы не выделяться», — сказано в отчете.

В докладе подчеркивается, что «инструктор Бирд говорит, что ничего не знает об историческом и расовом подтексте жеста, и считает, что это просто приветствие». Она утверждает, что многие на курсах были свидетелями данного приветствия и никогда не делали никаких замечаний или комментариев, и не просили прекратить.

Касаемо скандальной фотографии, то согласно показаниям некоторых курсантов, она была сделана не с первого раза, так как изначально не все учащиеся держали руки согласно нацистскому приветствию.

«Десять курсантов сообщили, что не сделали жест, пока Бирд не сказала им. Эти курсанты подчеркивали, что они сделали это только из страха, что не выпустятся, если ослушаются приказа инструктора. Семь из этих курсантов, чтобы подчиниться приказу, подняли руки, но с зажатым кулаком», — написано в отчете о расследовании.

Также один из сотрудников секретариата курсов сказала, что Бирд лично приказала сделать надпись «Хайль, Бирд», аргументировав это тем, что курсанты «делают это, потому что она такой же крепкий орешек, как Гитлер».

Однако департамент по военным вопросам пришел к заключению, что ничего в данном инциденте не указывает на дискриминацию какой-либо расовой, религиозной или этнической группе.