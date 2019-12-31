Ким Чен Ын рассказал об ответных мерах для защиты суверенитета КНДР

Пхеньян, 31 декабря. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР (ЦК ТПК) рассказал о необходимости «ответных политико-дипломатических и военных мер» для защиты суверенитета республики. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын в течение семи часов выступал с докладом о работе ЦК ТПК, развитии вооруженных сил и экономики, строительстве государства. В докладе он осветил вопросы государственного управления, в том числе развитие науки, здравоохранения, образования и сельского хозяйства, приведение в порядок экономики страны, увеличение объема и качества производства, «принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий», а также «охрану экологической среды».

«Также председатель Ким Чен Ын осветил вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны», — сообщает ЦТАК.

Глава КНДР заявил, что для счастливой жизни народа и окончательной победы революции партия «снова решила вести трудную и долговременную борьбу». Ким Чен Ын отметил необходимость укрепления партии, повышение роли морального кодекса и кадров.

По данным агентства, заседание продлено на четвертый день.

Ранее стало известно, что Россия профинансирует проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР. По данным посольства РФ в Северной Корее, посол Александр Мацегора передал коллеге из МИД КНДР Ли Хын Сику ноту, в которой говорится о решении российской стороны. Согласно документу, Москва выделила на проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по борьбе с детской смертностью в Северной Корее 4,8 миллиона долларов.