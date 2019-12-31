Охлобыстин прокомментировал участие Асмус в эротической сцене

Москва, 31 декабря. Актер и режиссер Иван Охлобыстин прокомментировал участие актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма «Текст», предположив, что шумиху вокруг сцены могли спровоцировать сами создатели киноленты.

«Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм «никакой». Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю», – говорит Охлобыстин.

Как говорит актер, он не собирается смотреть фильм, чтобы «не разочаровываться». По словам Ивана Охлобыстина, Кристина Асмус входит в его «ближний круг общения», поэтому он готов защищать актрису при любых обстоятельствах

«Она [Кристина Асмус] дурочка, может быть, участвовала в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — считает Иван Охлобыстин.

Ранее Асмус жаловалась на травлю в соцсетях. По ее словам, недоброжелатели добиваются ее развода с мужем Гариком Харламовым, а также хотят лишения ее родительских прав, направляют жалобы в министерство культуры и пишут позорные письма ее семье. Актриса считает, что ее критики специально создают «хейтерские секты», которые намеренно распространяют очерняющую и недостоверную информацию о ее семье и личной жизни.

«Придумывают истории и делают вбросы в прессу. Не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания», — комментирует атаки со стороны хейтеров Кристина Асмус.

Ее муж Гарик Харламов говорит, что гордится супругой.