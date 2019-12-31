Предновогодний концерт прошел для военных РФ на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 31 декабря. Предновогодний праздничный концерт для военнослужащих прошел на российской авиабазе Хмеймим.

Праздник устроили сотрудники базы. На территории нарядили шестиметровую елку, военные и медики выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки, военный оркестр исполнил музыкальные композиции.

«Мы подготовили обширную программу, так как понимаем, что в этих условиях, в которых находятся наши военнослужащие, музыка поддерживает их», — цитирует дирижера военного оркестра Сергея Диденко ТАСС.

Несмотря на праздничный день, на авиабазе провели учебную тревогу. Личный состав зенитно- ракетного полка противовоздушной обороны поразил несколько идентифицированных радиолокацией целей.

В новогоднюю ночь батальон ПВО на базе в Хмеймиме будет нести службу в усиленном режиме, пишет агентство. Только за 2019 год террористы пытались атаковать авиабазу с помощью около 30 реактивных снарядов и 50 различных летательных аппаратов. Все атаки успешно отражены.