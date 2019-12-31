Находившийся под домашним арестом экс-глава Nissan покинул Японию без разрешения

Токио, 31 декабря. Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава франко-японского концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон без разрешения выехал из страны. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.

«Судя по всему, он совершил это без разрешения. У нас нет сведений о том, что Гону изменили режим домашнего ареста», — заявил источник агентства.

По данным СМИ, Гон прибыл в Ливан, сообщила «Газета.ру». Ранее глава автомобилестроительного альянса вылетел на частном самолете из Турции.

Весной Nissan Motor подал заявление о возбуждении уголовного дела против экс-руководителя компании Карлоса Гона, обвинив его в нелегальном присвоении средств компании.

Экс-главу Nissan Motor также подозревают в том, что путем незаконных денежных операций и переводов средств концерна принадлежавшей его приятелю Сухаилу Бахавану дилерской фирмы Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане на счету Гона оказалось 563 миллиона иен (порядка 5 миллионов долларов).

Общая сумма сокрытых от декларирования доходов за шестилетний период составляет 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).