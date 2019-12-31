Сюткин пообещал «ответочку» Шнурову на его шутку про возраст

Москва, 31 декабря. Певец Валерий Сюткин пообещал «ответочку» Сергею Шнурову за его колкие высказывания про возраст артиста. В эфире программы «Вечерний Ургант» Сергей Шнуров позволил себе шутку про Валерия Сюткина, сказав, что тот «оставляет за собой слишком много песка», но в то же время «является замечательным человеком».

Иван Ургант предположил, что Шнуров может стать лучшим наставником на шоу «Голос», однако добавил, что есть серьезная конкуренция со стороны Валерия Сюткина, человека «незнающего слова «нет» и «которого любят все». На что Шнуров сказал, что тот слишком много двигается и тем самым «оставляет за собой много песка». При этом солист «Ленинграда» подчеркнул, что Сюткин замечательная личность и «человек-рок-н-ролл».

Валерий Сюткин пообещал, что Шнуров получит «ответочку» во время прямого эфира финала шоу «Голос».

«Конечно, это не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала «Голоса». Это наши с Сережей отношения художественные, потому отвечать буду лично я, а не мои ученики. В жизни мы понимаем друг друга с полуслова. А вот в эфире двинем», — подогрел интерес Сюткин.

Певец напомнил, что еще в полуфинале шоу «Голос», который состоялся в прошлую пятницу, он дал обещание, что «не оставит без ответа высказывания Шнурова». Как говорит Валерий Сюткин, он не будет распыляться по мелочам, а сделает все «одним залпом».

Напомним, что в финал шоу «Голос» вышли Аскер Бербеков, Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди.